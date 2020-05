Botanisch stoepkrijten, wordt dit een nieuwe trend?

Gaan we straks allemaal vlijtig met stoepkrijt aan de slag? Als het van onze noorderburen afhangt wel. In Nederland is botanisch stoepkrijten, of meer bepaald plantjes op de stoep van een naam voorzien met stoepkrijt, blijkbaar in opmars. Het doel? Voorbijgangers bewuster maken van de natuur onder hun voeten.

Botanical chalking, of botanisch stoepkrijten, is naar verluidt behoorlijk populair in Frankrijk, Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Dat meldt de Nederlandse radiozender NPO Radio 1. Wat houdt dit nu precies in? Eenvoudig. Naast stoepplantjes schrijf je hun naam in stoepkrijt, zodat voorbijgangers meer oog krijgen voor de natuur onder hun voeten.

Volgens de Nederlandse vereniging Hortus Botanicus is dit initiatief echt wel nodig, omdat stoepplantjes zeer nuttig zijn: ze helpen de stad te verkoelen, ze voorzien voedsel voor insecten en ze zijn van belang voor de biodiversiteit. Helaas krijgen ze nu nog niet de waardering die ze verdienen.