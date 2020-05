Tien Belgische designmerken om te ontdekken vanuit je zetel

Van plan om Belgische ondernemers een hart onder de riem te steken tijdens deze crisis? In ons land vind je naast modemerken ook veel designmerken van eigen bodem. Een overzicht met tien merkjes.

Flamant

Van tuinmeubels tot bureau’s. Bij Flamant kan je vooral terecht voor tijdloze meubelstukken die nog steeds volgens authentieke methodes geproduceerd worden. In 2007 werd het bedrijf zelfs gekroond tot hofleverancier van het Belgische koningshuis. Deze zomer speelt het merk vooral in op rotan en riet, vooral zowel binnen als buiten.

Mand - vanaf 19,95 euro - Flamant Foto: Flamant

Serax

Het Belgische Serax, dat in 1986 door de broers Serge en Axel Van Den Bossche opgericht werd, werkt samen met nationale en internationale ontwerpers voor het ontwerp van hun serviezen, kookgerei, verlichting en woonaccessoires. Recent ontwierp ook de voormalige Belgische modeontwerpster Ann Demeulemeester een collectie voor dit bedrijf.

Bordje - vanaf 11,95 euro - Dé Tableware by Ann Demeulemeester Foto: Serax

Wever & Ducré

Verlichting met een minimalistisch design. Daarvoor staat Wever & Ducré. De uitgebreide collectie lampen kan zowel binnenshuis als buitenshuis gebruikt worden. Het bedrijf werd in1983 is opgericht door een groep jonge Belgische ondernemers, die ook op internationaal vlak flink scoren met hun architecturale verlichting.

Hanglamp Wiro - vanaf 168 euro - Wever & Ducré Foto: Wever & Ducré

Barbecook

Belgen houden wel van een lekker stukje vlees op de barbecue, dus kan Barbecook hier zeker niet ontbreken. Van een stijlvolle kleine tafelbarbecue tot een robuuste, stoere rookoven. Bij deze Belgische barbecuespecialist vind je zowat alles wat je nodig hebt voor een heerlijke maaltijd in je tuin of op je terras.

Tafelbarbecue - 99,99 euro - Barbecook Foto: Barbecook

Scapa Home

Scapa Home is misschien minder bekend dan de kledij van Scapa zelf, maar ook de interieurafdeling is wel degelijk een groot succes. Bedlinnen, tafeltextiel, vazen, serviezen, kaarsen … de collectie van Scapa Home oogt puur en uitgebalanceerd.

Vaas - vanaf 79 euro - Scapa Home Foto: Scapa Home

Baobab Collection

De huisparfums en kaarsen van Baobab Collection zijn stuk voor stuk gemaakt uit handgeblazen glas of metaal gestoffeerd in leder. Hun tropische look ontlenen de collecties aan de adembenemende landschappen van Tanzania, die de inspiratiebron voor dit stijlvolle Belgische merk vormen.

Kaars - vanaf 78 euro - Baobab Collection Foto: Baobab Collection

Libeco

Bij Libeco heerst een onuitgesproken liefde voor linnen. Het bedrijf beschikt over de grootste linnenweverij van België en behoort tot één van de grootste in Europa. Hun collecties bestaan uit bedlinnen, tafel- en keukenlinnen en linnen accessoires.

Kussenhoes - vanaf 60 euro - Libeco Foto: Libeco

BergHOFF

Kookpotten, servies, bestek, keukentextiel … Ook foodies houden wel van wat moois in hun keuken en bij Berghoff kan je terecht voor betaalbaar keukendesign. Het bedrijf, dat in 1994 opgericht werd in Heusden-Zolder, sleept regelmatig internationale designprijzen in de wacht, zoals voor de kookpotten -en pannenlijn Gem.

Braadpan - vanaf 52,95 euro - Berghoff Foto: Berghoff

Arte

Wie wat meer tegen zijn muur wil dan een likje verf of eenvoudig vliespapiertje, vindt ongetwijfeld zijn gading bij Arte. Goedkoop is deze luxueuze muurbekleding niet bepaald, maar zelfs met een beperkt budget kan je wel al één muur in de kijker plaatsen, met een stukje leder of een in het oog springende print.

Foto: Arte

Ethnicraft

Eén container volgeladen met Indonesische meubels. Daarmee startte het verhaal van Ethnicraft in 1995. Het bedrijf ging al snel zelf over op meubelontwerp en staat nu bekend om zijn massief houten meubels uit eik, teak of notelaar. De collectie bestaat uit dressoirs, bedden, kasten, stoelen en bijkomende accessoires, zoals bijzettafels, dienbladen ...