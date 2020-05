Hendrik en Katrien keren samen met Albert I terug naar Hasseltse Grote Markt

Hasselt -

Het bekendste beeld van Hasselt, dat van ‘Hendrik en Katrien’ dat in september met nogal wat bombarie van de Hasseltse Grote Markt werd verwijderd, is terug. Het koppel zit voortaan op de middenste van drie banken en dat werkt. Want nauwelijks hadden schepen van openbare werken Laurence Libert (Open VLD) en cultuurschepen Joost Venken (Groen) de stadsvlaggen verwijderd of de eerste selfies met het duo werden al geschoten.