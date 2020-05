Wiet, pillen, cocaïne, geld en notitiebriefjes gevonden in auto bij controle in Diest

Diest - De twee drugsdealers die de politie Demerdal dinsdag onderschepte toen ze te snel reden, hadden 128 gram wiet, drie hormonenpillen, een kleine hoeveelheid cocaïne en 700 euro bij. Dat maakte het parket van Leuven donderdag bekend. De drugs en het geld zijn in beslag genomen. Meerdere briefjes met notities die in de auto lagen zijn ook meegenomen door de agenten en worden uitgeplozen. Het parket vorderde een gerechtelijk onderzoek tegen de twee mannen op verdenking van handel in verdovende middelen. Het gaat om een twintiger en een dertiger, beiden uit Scherpenheuvel-Zichem. Zij zijn vrij in afwachting van het verdere onderzoek.