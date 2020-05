Twee corona-overlijdens in Limburgse ziekenhuizen, aantal patiënten daalt verder

Hasselt - In de Limburgse ziekenhuizen stierven opnieuw twee patiënten met een coronabesmetting. Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen neemt verder af, het aantal nieuwe besmettingen in Limburg blijft stabiel.

Vanuit de Limburgse ziekenhuizen worden opnieuw twee corona-overlijdens gemeld. Beide coronapatiënten stierven in het ZOL in Genk, waar in totaal nu 66 patiënten met een coronabesmetting zijn overleden. Jessa in Hasselt blijft het zwaarst getroffen ziekenhuis in Limburg met 91 overleden coronapatiënten. Het coronavirus eiste in de Limburgse ziekenhuizen in totaal nu al minstens 386 mensenlevens. Toch is er ook goed nieuws vanuit de ziekenhuizen. Zo neemt het aantal patiënten op de Covid-afdelingen verder af. In zes van de zeven Limburgse ziekenhuizen - het Mariaziekenhuis in Pelt niet meegerekend - liggen nu nog 133 coronapatiënten, dat zijn er twaalf minder dan gisteren. In totaal mochten al minstens 1.278 patiënten met Covid-19 het ziekenhuis verlaten.

Minder patiënten

Het aantal nieuwe besmettingen blijft ondertussen stabiel in Limburg. In onze provincie kregen opnieuw 26 mensen te horen dat ze positief hebben getest op het coronavirus. Dat zijn er amper twee meer dan gisteren. Het aantal nieuwe besmettingen blijft daarmee al vier dagen onder de grens van dertig. De afgelopen zeven dagen testten elke dag gemiddeld 34 Limburgers positief op het coronavirus. Ook gisteren bedroeg het zevendaagse gemiddelde 34, dinsdag was dat nog 35. Het is dus duidelijk dat het virus in Limburg aan kracht verliest. Toch blijven we met 67 op 10.000 besmette inwoners de zwaarst getroffen provincie, gevolgd door West-Vlaanderen (50 op 10.000 besmet), Vlaams-Brabant (45 op 10.000 besmet) en Oost-Vlaanderen (41 op 10.000 besmet). Antwerpen wordt met 40 op 10.000 besmette inwoners nog altijd het minst hard getroffen in deze coronacrisis.

8.903 overlijdens

Ook op nationaal vlak komt er positief nieuws vanuit de ziekenhuizen. Er werden opnieuw 81 coronapatiënten opgenomen, maar tegelijkertijd werden er 173 ontslagen. Dat brengt het totale aantal patiënten op 1.966. Het is de eerste keer sinds 23 maart dat dit cijfer onder de 2.000 duikt. Op de intensieve zorgen liggen nu nog 407 patiënten (-20), 239 van hen worden nog beademd (-24). Er testten opnieuw 307 Belgen positief op het coronavirus, wat het totale aantal bevestigde besmettingen op 54.288 brengt. Die stijging van het aantal nieuwe positieve gevallen werd verwacht omdat er opnieuw meer test zijn uitgevoerd in vergelijking met begin deze week. Toch is er op langere termijn nog altijd een daling te zien van het aantal nieuwe besmettingen. Met 60 nieuwe overlijdens staat de totale dodenbalans van de coronacrisis in ons land nu op 8.903.