Herebaan-Oost na jaar weer vrij voor verkeer

Houthalen-Helchteren / Genk -

Vanaf dit weekend is de Herebaan Oost in Houthalen-Helchteren weer volledig open. Op vrijdag 15 mei wordt het laatste gedeelte afgewerkt en komt er een einde aan een jaar lang omrijden. Meest ingrijpende vernieuwing is de rotonde aan het Europark. Die neemt de plaats in van een kruispunt waar in het verleden meer dan eens verkeersconflicten zijn ontstaan. Bovendien liggen er nieuwe fietspaden en is de verkeersafwikkeling een stuk veiliger dan voordien. “Voorts krijgt het bedrijventerrein een optimale ontsluiting”, zegt schepen van mobiliteit Luc Melotte. Ook de parking aan de begraafplaats werd heraangelegd. Een officiële opening volgt er als de coronamaatregelen het toelaten.