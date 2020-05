Eerste coronaspuwer kent zijn straf: één jaar cel met uitstel

De correctionele rechtbank heeft donderdag Michael K. veroordeeld tot één jaar cel met uitstel. De man had eind maart bewust gespuwd naar de politie in Wommelgem en werd opgepakt.

De Poolse man was agressief geworden bij een politiecontrole aan de Oelegemsesteenweg in Wommelgem. Hij spuwde tot driemaal toe naar de aanwezige politie. K. zegt zelf niets meer te herinneren van het voorval, hij had die dag zijn verjaardag gevierd en had een paar glazen te veel op. De rechter veroordeelde de man tot één jaar voorwaardelijk en een boete van 800 euro.

Michaël K. is de eerste van de zogenaamde ‘coronaspuwers’ die zijn straf kent. De voorbije weken waren al meer dan 40 incidenten in de provincie Antwerpen waar mensen spuwen, hoesten of niezen naar politie of andere mensen.

Het Antwerpse parket heeft al meerdere malen gesteld dat het “streng optreedt tegen mensen die tijdens deze coronacrisis bewust hoesten, niezen op spuwen naar politiemensen en andere burgers omdat dat gedrag bijzonder asociaal en maatschappelijk totaal onaanvaardbaar is”.