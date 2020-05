Kampse musicalcomponist schrijft pakkend coronalied “We houden stand” en zingt het met hele crew

Leopoldsburg - Stef Vanderbeken, componist en tekstschrijver van de Grote Rappèl2 in Leopoldsburg, kwam op het idee om de tekst van het finalelied om te zetten qua tekst in een coronalied.

De Grote Rappèl ² was een groots opgezet muziek- en theaterspektakel waarin 75 jaar bevrijding van WOII werd herdacht in september vorig jaar. In de twee uur durende musicalspektakel werden veel liedjes verwerkt die door de componist zijn geschreven. ‘Het finalelied, de zogenaamde “Vredessymphonie” werd door een 50-tal deelnemers ingezongen met een andere tekst”, zegt initiatiefnemer Stef Vanderbeken. “We hebben de tekst aangepast aan de coronacrisis waarin we nu leven. We willen hiermee vooral de coronahelden in de kijker zetten. Maar ook vrede en solidariteit de wereld insturen.’