Een vijfkoppige bende riskeert celstraffen van maximum 30 maanden voor liefst 123 inbraken in scholen. Hun ‘businessplan’ bestond erin om ’s nachts toe te slaan en dat bij voorkeur bij onderwijsinstellingen die net een geldinzamelactie hadden georganiseerd.

Eind 2018 heerste er een gigantische plaag aan schoolinbraken. Niet alleen in Limburg, maar ook in Vlaams-Brabant en aan de kust. Het was de politie van Beringen/Ham/Tessenderlo die de inbrekersbende ...