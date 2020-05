Heusden-Zolder -

Ook poetspersoneel kleurt de zorgsector. En daar staan we misschien niet vaak bij stil. Begin er maar aan, de corona-afdelingen dagelijks ontsmetten. Al 30 jaar werkt Rosanna als schoonmaakster in het Sint-Fransiscus Ziekenhuis in Heusden-Zolder, en sinds maart op de covid-afdeling. Een portret.