De coronacrisis hakt stevig in op de economie. Waar de Limburgse werkgeversorganisatie Voka meermaals zei dat de situatie dramatisch is, dan was dat na een bevraging van de leden. De productie stokt, de afzetmarkt is weg. Die donkere gedachten worden nu bevestigd door onderbouwde cijfers. De conjunctuurbarometer duikt naar een naoorlogs dieptepunt. De export crasht, het aantal starters halveert. En dan moeten de faillissementen nog volgen.