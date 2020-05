Tennistrainingen zijn weer toegestaan

De veiligheidsraad heeft beslist dat trainingen weer mogelijk en dat is goed nieuws voor de Limburgse tennisclubs. De groepen mogen niet groter zijn dan 20 personen en er moet altijd een coach aanwezig zijn. Alle andere maatregelen die de veiligheid van de sporters moeten garanderen, blijven van kracht. Van een leeftijdsgrens tot 12 jaar is geen sprake. Indoortennis is niet toegelaten.