Geen topsporters vanavond in De container cup, maar zoals elke donderdag een BV-aflevering. Al waagt met Elodie Ouedraogo wel een voormalige olympische gouden medaille zich aan de compacte zevenkamp. Haar tegenstander is haar man Jeroom Snelders. Die is voor één keer niet zijn stoïcijnse zelve. “Ik ben héél zenuwachtig”, gaf hij vooraf toe. Hoe het afloopt kan u vanavond om 20u bekijken op Vier en Play Sports.