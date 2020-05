Bondgirl Eva Green vindt hakken antifeministisch: “Net vogels op stelten”

Dat Eva Green (39) niet houdt van hakken is een understatement. De Franse actrice, die als Bondgirl in Casino Royal haar opwachting maakte, vindt hakken zelfs antifeministisch. “We zien er uit als vogels op stelten,” benadrukt ze nog.

In Casino Royal schreed ze nochtans gracieus de trap af op hoge hakken, maar Eva Green blijkt zelf allesbehalve een fan van dit vrouwelijk schoeisel. Later bekende ze ook dat niet zij, maar een body double die memorabele scène op zich had genomen.

“Mijn moeder zegt me altijd dat ik meer moeite moet doen”, verduidelijkt ze in het Britse tijdschrift Town & Country . “Ik moet meer kleuren dragen, ik moet weten hoe mijn haar moet stylen, ik moet meer een vrouw zijn. Maar ik hou te veel van comfort.” Hakken vind ze zelfs ronduit antifeministisch. “Met hakken zien we eruit als vogels op stelten.”