Wonderkind (11) voert als eerste historische skateboard-trick perfect uit en geeft legende Tony Hawk het nakijken

Tony Hawk is de vijftig al gepasseerd, maar hij is nog steeds een legende in de skateboardwereld en ver daarbuiten. Dankzij de talloze videospellen die zijn naam dragen, blijft de Amerikaan een synoniem voor uitzinnige skateboard-tricks, die vaak alle wetten van de natuur tarten. Maar Hawk heeft concurrentie uit een wel heel jonge hoek. Gui Khury (11) deed maandag wat veel legendarische skaters nooit konden door de historische én aartsmoeilijke ‘1080’ - drie omwentelingen rond zijn as - perfect uit te voeren op een verticale ramp. Hawk kwam ooit ‘slechts’ tot een ‘900’.