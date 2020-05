Wat ligt er vrijdag op tafel tijdens de cruciale vergadering van de Pro League? Een overzicht

De Algemene Vergadering van de Pro League komt vrijdag (16u00) per videoconferentie samen voor wat een prangende bespreking belooft te worden. De stemming om definitief een punt te zetten achter het seizoen 2019-2020 lijkt slechts een formaliteit. Over hoe de competities in 1A en 1B afgesloten worden, welke gevolgen er aan het klassement gegeven worden en hoe het professioneel voetbal er volgend seizoen uit zal zien, is minder eensgezindheid.