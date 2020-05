Slapende aspirant-verpleegster (26) doodgeschoten door agenten in Louisville

De Amerikaanse politie in Louisville heeft een studente verpleegkunde doodgeschoten. De agenten dachten dat ze met een zware drugscrimineel te maken had, maar volgens de familie zat die crimineel al in de gevangenis. De 26-jarige Breonna Taylor werd door acht kogels geraakt en overleefde het niet.

De politie viel in maart haar woning in het kader van een groot drugsonderzoek. Die vonden ze niet, want ze waren in de verkeerde woning bijgevallen, zo blijkt uit de rechtszaak afgelopen woensdag. Sterker nog: de crimineel die ze dachten op de hielen te zitten, zat al in de gevangenis.

Toch was de politie ervan overtuigd dat hij in appartementsblok van Breonna woonde of werkte, maar volgens de familie zat dat individu al in de gevangenis. Toen de agenten, verkeerdelijk, het appartement van de vrouw wouden binnenvallen, brak een vuurgevecht los. Omdat de agenten zich voor de inval niet geïdentificeerd zouden hebben, dacht Kenneth Walker, de vriend van de vrouw, dat het om inbrekers ging. Om die reden opende hij het vuur. De politie ontkent dit en zegt dat ze meerdere keren op de deur geklopt hebben en gezegd zouden hebben dat ze agenten waren. Bij het vuurgevecht raakte de vrouw dodelijk gewond.

“Breonna vormde geen bedreiging voor de agenten en deed niets om zo te moeten sterven”, zei de advocaat van de familie op het proces. “Kogels werden in het wilde weg afgevuurd.” Hij noemt de schietpartij onvergeeflijk.

Foto: AP

Volgens Senator Kamala Harris is een diepgaand onderzoek aan de orde. “Ik roep het ministerie op om de dood van Breonna Taylor te onderzoeken. Haar familie verdient antwoorden.

Volgens Harris was Breonna een jonge getalenteerde vrouw. Ze droomde ervan om verpleegster te worden en had ze geen geschiedenis van criminaliteit, drugs of geweld.

De burgemeester van Louisville, waar het incident plaatsvond, hoopt dat er snel duidelijkheid komt in deze zaak. “Zoals altijd is mijn prioriteit dat de waarheid naar buiten komt en dat gerechtigheid het pad van de waarheid volgt”, klonk het op Twitter.