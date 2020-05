Keren we na de lockdown terug naar de ratrace?

Hasselt -

Toegegeven: corona heeft inmiddels voor flink wat ellende gezorgd. En toch zien sommigen stiekem ook de voordelen van het venijnige virus. Geen overdosis feestjes, verplichte familie- en vriendenbezoekjes, muziekles of voetbaltraining, maar gewoon thuis. Zonder verplichtingen en zalig zen. Stappen we massaal uit de ratrace of is de rust tijdelijk?