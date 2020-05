Telefoon-phishing, wangiri-fraude... oplichting per telefoon blijft hardnekkig

Oplichting via de telefoon is in 2019 opnieuw opgeflakkerd. Dat blijkt uit het jaarverslag van de Ombudsdienst voor telecommunicatie. De klachten van de verbruikers legden verschillende vormen van fraude bloot: telefoon-phishing, fraude via Messenger (Facebook), wangiri-fraude (waarbij er geprobeerd wordt om mensen terug te laten bellen naar dure betaalnummers) en telefonische oplichting via dure 090x-nummers.