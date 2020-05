Brussels parket bevestigt inverdenkingstelling Dominique Leroy voor handel met voorkennis

Het Brusselse parket bevestigt donderdag dat voormalig Proximus-CEO Dominique Leroy in verdenking gesteld is voor handel met voorkennis. Gisteren had Leroy’s advocaat Jean-Pierre Buyle het nieuws van de inverdenkingstelling al bekendgemaakt. Volgens haar advocaat blijft Leroy er wel bij dat ze geen handel met voorkennis heeft gepleegd. Het dossier zal nu overgemaakt worden aan het Brusselse parket, dat moet beslissen of het Leroy vervolgt.