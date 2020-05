Bart Swings breekt alweer het fietsrecord, Jolien D’Hoore laat enkele mannen achter zich in De container cup

Woensdagavond sneuvelden zowel bij de mannen als bij de vrouwen de fietsrecords in De container cup. Dat wielrenster Jolien D’Hoore na drie kilometer op de hometrainer een nieuwe besttijd zou neerzetten hoefde niet te verbazen. Dat schaatser Bart Swings een kransje toprenners een neus zette op de fiets was een grotere verrassing.

Thomas De Gendt had afgelopen maandag nog roeier Tim Brys van de fietstroon gestoten, maar de heerschappij van de koers op de fietsproef heeft niet lang geduurd. Woensdag deed schaatser Bart Swings amper 3 minuten en 55 seconden over de drie kilometer op de spinning fiets. Vier seconden sneller dan De Gendt. En een pak beter dan onder meer Remco Evenepoel, Yves Lampaert, Oliver Naesen en Victor Campenaerts. “The Swinger takes it all”, grapte presentator Pedro Elias. Greg Van Avermaet, Mathieu Van der Poel en Wout van Aert kunnen de komende weken er nog voor zorgen dat er finaal toch een coureur de virtuele tijdrit wint.

In het eindklassement bezet Bart Swings met een tijd van 10:32:03 voorlopig een zesde plaats. Behalve op de fiets deed de olympische zilveren medaillewinnaar het ook goed in het lopen en het roeien. Maar een slechte prestatie in het schieten - geen enkele kogel trof raak - hield hem onder meer van het podium. Na drie weken Container cup staat Oliver Naesen nog steeds aan de leiding.

Bij de vrouwen is Jolien D’Hoore de nieuwe leidster. De baan- en wegwielrenster maakte veel indruk in de compacte zevenkamp van Vier. D’Hoore deed 4 minuten en 30 seconden over de drie kilometer op de fiets en was daarmee amper 20 seconden trager dan Remco Evenepoel en Victor Campenaerts, goed voor een achtste tijd van alle deelnemers. “Doeme, had ik dat geweten had ik op het einde nog een sprintje ingezet”, vloekte ze achteraf. Ook in het lopen, het roeien en het schieten was D’Hoore voorlopig de primus onder de vrouwen.

De Oost-Vlaamse renster finishte uiteindelijk in een fraaie 12:28:82. Goed voor een twaalfde plaats in het klassement, voor Pieter Timmers en Hans Vanaken.

Tussenstand bij de topsporters

1. Oliver Naesen: 09:48:40

2. Tim Brys: 09:48:43

3. Dirk Van Tichelt: 10:03:01

4. Victor Campenaerts: 10:05:43

5. Toon Aerts: 10:13:44

6. Bart Swings: 10:32:03

7. Thomas Briels: 10:54:48

8. Thomas De Gendt: 10:58:88

9. Yves Lampaert: 11:01:49

10. Remco Evenepoel: 11:08:04

11. Arthur Van Doren: 11:20:92

12. Jolien D’Hoore: 12:28:82

13. Pieter Timmers: 12:34:68

14. Hans Vanaken: 12:37:45

15. Fanny Lecluyse: 13:42:81

16. Kirsten Flipkens: 13:57:77

17. Kim Mestdagh: 14:27:49

18. Jaouad Achab: 15:07:17

19. Tessa Wullaert: 15:17:57

20. Nina Sterckx: 16:43:55

