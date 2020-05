Dit is de tijd dat de talkshows op onze zenders er even een punt achter zetten. Danira sluit de deuren van Vandaag en Jan Jaap van der Wal zoekt buiten beeld naar een ideale wereld. Alleen Gert Verhulst en James Cooke komen nog niet van hun boot. Stilaan hebben we het gehad met corona, maar een beetje TV-maker kan daar wel mee om. “We hebben veel nieuwe gezichten ontdekt”, besluit een tevreden Danira.