Op 10 juni zullen militairen in opleiding bij het Competentiecentrum Landmacht in Aarlen oefenen op kaartlezen in het Genkse. Zonder veel impact of ontplooiing van zwaar materieel. Al legt het leger in coronatijden, afgezien van operaties, wel zijn prioriteit bij rekrutering en vorming. “Dus gaat deze oefening door.”