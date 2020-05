Op de Bessemerstraat, dichtbij het kerkplein in Lanaken, hebben de afgelopen jaren steeds meer frituristen hun eigen frituur geopend. Met ‘t Frithuuske opende vorig week al de vierde frituur in de straat. En nog deze maand openen ook Ellen en Tim amper 50 meter verderop frituur Royal. “Elk heeft zijn specialiteiten. We zijn geen concurrenten. Ik noem het liever ‘concullega’s”, verduidelijkt Ellen.