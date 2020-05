Gedaan met fietsen met z’n drietjes: vanaf maandag mag een wielerploeg met twintig man samen trainen, mits er een coach bij is. “Het is belangrijk voor de groepssfeer”, zegt Tom Steels. Maar er is meer. “Als je met een renner of zes traint, ga je altijd dieper dan alleen of met twee”, zeggen Oliver Naesen en Jasper Philipsen.