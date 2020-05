Bossaert onder vuur, nog veel werk aan realisatie befaamde 11-puntenplan

Sinds zijn aanstelling in september 2018, waarbij hij beloofde schoon schip te maken, kon Peter Bossaert (54) in de luwte werken als CEO van de KBVB. Maar nu ligt hij onder vuur. De ontslagen bondsprocureur Kris Wagner noemt hem een ‘rotte appel’. Aan de hand van het 11-puntenplan dat Bossaert bij zijn aanstelling presenteerde, maken wij een evaluatie nadat we te rade gingen bij enkele leden van de raad van bestuur.