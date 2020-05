Maximaal vijftig kramen, en dus hebben deze Limburgse markten een probleem

Diepenbeek -

Vanaf maandag mogen de lokale, wekelijkse markten weer plaatsvinden. Maar die moeten wel beperkt zijn tot maximum 50 kramen. Dat is een probleem in 13 van de 42 Limburgse gemeenten die normaal meer kramen op hun markt hebben. Ze zullen dus handelaars moeten weigeren of een beurtrol invoeren.