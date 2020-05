Twee op drie Limburgse ondernemingen houden in de zomer of het najaar rekening met een nieuwe lockdown van de economie. Eén op vier Limburgse bedrijven zal dat niet overleven. Dat zegt Voka Limburg. Als er een nieuwe golf van besmettingen komt, dan moeten we dat slim en gericht aanpakken. Voka pleit voor het maximaal volgen van de veiligheidsmaatregelen, door ieder van ons, ook op de werkvloer. We moeten het virus lamleggen, niet de bedrijven en onze economie, klinkt het.