Hasselt -

Dat de kappers maandag weer open gaan, is goed nieuws voor heel wat mensen. Want sommigen kunnen hun wilde haren niet meer de baas of er komen hier en daar grijze sprieten piepen. Ook uitgroei van geverfde haren blijkt een probleem. We zagen dan ook vooral blije gezichten in de Hasseltse winkelstraten toen het nieuws van de opening van de kappers bekend geraakte.