Oudsbergen - De gemeentelijke medewerkers van Oudsbergen zijn volop in de weer om de eerste lading mondmaskers en filters klaar te maken voor de verdeling. Vanaf donderdag worden de omslagen met een eerste masker per gezin verdeeld in heel Oudsbergen.

Na de derde levering in juni heeft elke inwoner twee gratis herbruikbare mondmaskers en filters. Die worden allemaal thuis geleverd. Het personeel staat in om de verdeling in goede banen te laten verlopen.