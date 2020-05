OPROEP. Heb jij een tweede verblijf waar je graag naartoe wil?

Wie naar een buitenverblijf aan de kust of de Ardennen wil, moet nog wat geduld oefenen. Foto: put

Hasselt - Tweedeverblijvers zullen nog even geduld moeten oefenen. Pas ten vroegste op 8 juni gaat de derde fase in, met wellicht ook een beslissing over de tweedeverblijvers.

