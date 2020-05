VS wil vooruitgang zien in vredesplannen van Trump voor Midden-Oosten

Mike Pompeo, de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, dringt er bij een blitzbezoek aan Israël op aan de door president Donald Trump in januari voorgestelde en controversiële vredesplannen voor het Midden-Oosten te versnellen. “De tijd is aangebroken om vooruitgang te maken. Er is nog heel wat werk aan de winkel”, vertelde de chef van de Amerikaanse diplomatie woensdag na een onderhoud met de Israëlische regeringsleider Benjamin Netanyahu.