Otto-Jan Ham: “Ik ben tijdens de lockdown precies een beter mens geworden”

Geef Otto-Jan Ham (41) ooit maar dat begeerde plekje van Ben Crabbé. Nu hij aan het tweede seizoen van De Campus Cup op Canvas begint, heeft hij in het quizmasterschap een eervol metier gevonden. De lockdown bleek een les in loslaten voor de anders zo onrustige ziel. “Ik wil alles wat ik doe niet meer kapot relativeren.”

Er klinkt lichte aarzeling in zijn stem, en een lachje dat een zuchtje gêne verraadt. En toch, in quizmaster zijn heeft Otto-Jan Ham naar eigen zeggen “een eervol beroep” gevonden, en in De Campus Cup