Benjamin Dalle (CD&V): “Kinderen en jongeren moeten prioriteit zijn op volgende Nationale Veiligheidsraad”

Vlaams minister van Jeugd Benjamin Dalle (CD&V) vraagt dat de betrokken ministers en experten op de volgende Nationale Veiligheidsraad een prioriteit maken van exitmaatregelen voor kinderen en jongeren. De Veiligheidsraad besliste woensdag om vanaf volgende week opnieuw trainingen in openlucht in clubverband en tot twintig personen toe te laten, maar kinderen die niet in een sportclub zitten, dreigen uit de boot te vallen, zegt Dalle.