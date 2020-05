Vandalen dringen binnen in sporthal van Sint-Maria

Pelt -

Vandalen zijn binnengedrongen in de sporthal op de Wico Campus Sint-Maria in Pelt. Binnen spoten ze een brandblusser leeg en in de kleedkamers werden ook sigarettenpeuken gevonden. “Er zijn geen braaksporen, maar we hebben wel een vermoeden hoe ze zijn binnengeraakt”, stelt campusdirecteur Ignace Van Herck. “We weten niet wanneer de feiten zich hebben voorgedaan. We zijn er per toeval bij uitgekomen want de sporthal wordt momenteel natuurlijk niet gebruikt. Gelukkig is er geen permanente schade.”