Samana Termien verliest zieken niet uit het oog tijdens coronacrisis

Nieuw-Termien

Genk - Ook tijdens de coronaperiode is Samana Termien nog actief. Zo werden er met Pasen mooie geschenkjes afgeleverd aan de zieken. Die zullen ook nog een mooie wenskaart ontvangen van het bestuur.

Ook Samana Termien heeft een bijdrage geleverd tijdens de coronaperiode. Enkele kernleden hadden net voor de lockdown het benodigd materiaal in huis gehaald om het jaarlijks paasgeschenkje te maken voor de 165 zieken. Ze beslisten uiteindelijk om de geschenkjes ineen te steken voor Pasen en ze op een veilige afstand af te leveren aan de 28 kernleden. Die konden de geschenkjes dan op hun beurt aan hun zieken afleveren en hen aan de deur een woordje moed inspreken. Daarna besliste het bestuur om online een mooie wenskaart aan te kopen die de zieken in de loop van de week van 19 mei in hun brievenbus krijgen. Dit was dus de inbreng van het bestuur van Samana Termien tijdens deze moeilijke periode. Van de parochie uit werd dan nog een palmkaartje, de paaswens en weldra de pinksterenkaart verstuurd naar de zieken alsook aan enkele andere organisaties.