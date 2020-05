Vier nieuwe corona-overlijdens maar fors minder patiënten in Limburgse ziekenhuizen

Hasselt - In de Limburgse ziekenhuizen zijn opnieuw vier coronapatiënten overleden. Wel hoopgevend: het aantal patiënten met een coronabesmetting in onze ziekenhuizen neemt opnieuw fors af. Het aantal nieuwe besmettingen blijft stabiel in Limburg.

In de Limburgse ziekenhuizen zijn opnieuw vier patiënten met Covid-19 overleden. In Jessa in Hasselt stierven opnieuw twee patiënten, waarmee het totaal daar op 91 corona-overlijdens komt. Jessa is daarmee het zwaarst getroffen ziekenhuis van onze provincie. Ook het AZ Vesalius in Tongeren heeft opnieuw twee corona-overlijdens te betreuren. In Sint-Trudo is het aantal overlijdens ondertussen bijgesteld van 91 naar 86, omdat in het Truiense ziekenhuis, in tegenstelling tot de andere ziekenhuizen, ook de niet-gehospitaliseerde patiënten in de statistiek werden opgenomen. Het gaat dan om patiënten die in kritieke toestand naar het ziekenhuis werden gebracht en kort daarna overleden nog voor ze gehospitaliseerd werden. In totaal stierven in de Limburgse ziekenhuizen nu al minstens 384 coronapatiënten.

Fors minder patiënten

Hoopgevend is wel dat het aantal opgenomen coronapatiënten in de ziekenhuizen opnieuw fors is gedaald. In zes van de zeven ziekenhuizen - het Mariaziekenhuis in Pelt niet meegerekend - liggen nu nog 145 patiënten met Covid-19, dat zijn er liefst 24 minder dan de dag voordien. Jessa in Hasselt vangt nog altijd het hoogste aantal patiënten op (46), gevolgd door het ZOL in Genk (35) en AZ Vesalius in Tongeren (29). Sint-Trudo telt vandaag nog 15 patiënten met een coronabesmetting, Sint-Franciscus in Heusden-Zolder nog 12 en in Ziekenhuis Maas en Kempen in Maaseik verblijven er nog 8. In totaal mochten in Limburg al minstens 1.263 coronapatiënten het ziekenhuis verlaten, gisteren was er sprake van 15 nieuwe ontslagen. Het aantal nieuwe besmettingen blijft ondertussen stabiel in Limburg. In onze provincie testten opnieuw 24 mensen positief op het coronavirus, dat zijn er exact evenveel als de dag voordien. Het aantal nieuwe positieve gevallen blijft nu al drie dagen op rij onder de grens van dertig.

8.843 overlijdens

Ook nationaal zijn de trends hoopvol. Er waren in ons land 202 nieuwe besmettingen. “Dat is een relatief laag aantal, de trend van het aantal nieuwe positieve gevallen is opnieuw in dalende lijn”, zegt viroloog Steven Van Gucht. In totaal zijn nu 53.981 Belgen met zekerheid besmet. Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames ligt iets hoger dan gisteren: 70, terwijl er dat gisteren nog 43 waren. Wel mochten 205 patiënten het ziekenhuis verlaten, waardoor het totale aantal patiënten in de ziekenhuizen fors afneemt. In de ziekenhuizen liggen nu nog 2.014 patiënten (-216), dat is nog een derde van het aantal patiënten tijdens de piek van de crisis. Van de 2.014 patiënten liggen er nog 420 op intensieve (-45), 263 van hen worden beademd (-19). “Wat betreft intensieve en beademde patiënten is er een verdere daling van 5 procent per dag”, zegt viroloog Steven Van Gucht. Opnieuw stierven er in ons land 82 mensen met een coronabesmetting. “Ook wat het aantal overlijdens betreft is de trend dalend en is er een afname van 4 procent per dag”, zegt Van Gucht. Het coronavirus eiste in ons land nu al 8.843 overlijdens.

Risico op besmetting

Omdat er nog heel wat vragen zijn over hoe je nu precies besmet raakt met het virus, licht viroloog Steven Van Gucht nog eens het risico op een besmetting toe. “Vooral belangrijk hierbij is de duur en de nabijheid van het contact tussen mensen”, zegt Van Gucht. “Wanneer we elkaar kruisen zonder elkaar aan te spreken op anderhalve meter, dan is het risico verwaarloosbaar. Een gesprek van een paar minuten, op minder dan anderhalve meter afstand zonder mondmasker, is iets riskanter. Het risico op besmetting is dus groter naarmate het contact langer duurt en intenser is. Het is namelijk zo dat één viruspartikel onvoldoende is om iemand te besmetten. Minstens enkele honderden of duizenden zijn nodig hebt voor je echt besmet kan worden; Wanneer iemand heel weinig virus uitscheidt, heb je dus langdurig contact nodig om iemand te besmetten.”