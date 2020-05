Stad Beringen bedeelt gratis mondmaskers aan huis

Beringen - Eind april besliste het stadsbestuur van Beringen om elke inwoner vanaf 12 jaar (geboortejaar 2008) een gratis herbruikbaar mondmasker te geven. Stad Beringen organiseert hiervoor opnieuw een huis-aan-huis bedeling. Volgende week woensdag, 20 mei, valt een pakketje met het juiste aantal mondmaskers in iedere brievenbus. Bij de aankondiging van de exit-strategie werd al snel duidelijk dat mondmaskers een essentiële rol zullen spelen bij de geleidelijke versoepeling van de maatregelen. Herbruikbare stoffen mondmaskers – of de zogenaamde comfortmaskers – zorgen er mee voor dat het coronavirus zich niet verder verspreidt. Het dragen van een mondmasker doe je niet om jezelf maar vooral om anderen te beschermen. Zo komen de druppels die je produceert als je niest, hoest, praat of ademt niet terecht in de open lucht. “Om ervoor te zorgen dat iedere inwoner het mondmasker ook effectief ontvangt, zullen we de pakketjes aan huis bedelen. Heel wat stadsmedewerkers gaan de komende dagen aan de slag om de verdeling voor te bereiden. Daarnaast schakelen we op woensdag 20 mei 178 medewerkers in om bij alle 18.383 Beringse huishoudens in de loop van de dag een pakketje in de bus te laten vallen,” legt burgemeester Thomas Vints uit.

In dit pakketje zitten naast een mondmasker ook twee filters. De federale overheid kocht twee soorten filters aan, beide van hoge kwaliteit. Het kan dus zijn dat vrienden of familieleden een ander type filter ontvangen. Momenteel beschikken we nog niet over de volledige levering van filters. Toch kiest stad Beringen ervoor om de reeds geleverde filters nu al ter beschikking te stellen. Niet elke inwoner zal volgende woensdag dus zijn filters ontvangen. Begin juni plannen we een tweede bedeling wanneer de resterende filters zijn toegekomen. Woensdag 20 mei zal iedere Beringenaar dus een mondmasker ontvangen. De filters van de federale overheid ontvang je op 20 mei ofwel bij de tweede bedeling begin juni.

“Beringen was de voorbije weken meer dan ooit een warme stad. Onze inwoners hebben solidariteit, creativiteit en veerkracht getoond. Blijf ook de komende weken in de exit-strategie de richtlijnen goed opvolgen. Draag zorg voor jezelf en verlies je naasten en buren niet uit het oog. Samen komen we hier sterker uit,” besluit Thomas Vints.