Opnieuw trainingen in openlucht tot 20 personen, in het bijzijn van een coach

Premier Sophie Wilmès heeft tijdens de persconferentie van de Nationale Veiligheidsraad een aantal versoepelingen toegelicht. Vanaf maandag mogen trainingen of sportlessen in regulier clubverband in de buitenlucht opnieuw doorgaan. Er zijn wel twee belangrijke restricties: de groepen moeten begeleid worden door een coach en mogen de grens van 20 personen niet overschrijden.