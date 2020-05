Zoo Antwerpen en Planckendael maandag 18 mei open voor abonnees

Zoo Antwerpen en Planckendael zullen op maandag 18 mei weer de deuren openen, nu dat wordt toegestaan door de Nationale Veiligheidsraad. De eerste twee weken doen ze dat wel exclusief voor abonnees, pas vanaf 1 juni is ook het grote publiek welkom. Er zal ook steeds vooraf een online reservatie moeten gebeuren en het aantal bezoekers dat tegelijkertijd wordt toegelaten, zal worden beperkt.

De dierenparken reageren woensdagmiddag verheugd op de beslissing van de Nationale Veiligheidsraad. “Dierentuinen zijn immers bij uitstek plaatsen waar mensen zich in een natuurlijke en gecontroleerde omgeving kunnen ontspannen op voldoende afstand van elkaar”, stellen ze. “De lockdown vanaf 14 maart is ook een financiële aderlating voor beide parken.”

Op 18 mei openen Zoo Antwerpen en Planckendael de deuren voor abonnees. “Zij kunnen vanaf vrijdag 15 mei op de websites reserveren en kunnen eenvoudigweg hun abonnement en de reservatiemail meebrengen voor hun bezoek”, klinkt het. “Zij kennen de parken het best en zijn direct aanspreekbaar zowel digitaal als op het terrein. Mogelijk worden de nieuwe coronaregels op basis van hun ervaringen nog verfijnd.”

Het grote publiek zal vanaf 18 mei tickets kunnen reserveren voor een bezoek vanaf 1 juni. Bezoekers moeten bij die reservatie trouwens ook hun moment van aankomst kiezen, uit vijf mogelijke tijdsloten tussen 8 uur en 19 uur.

Naast verplichte reservatie nemen de dierenparken nog andere veiligheidsmaatregelen. Een mondmasker voor bezoekers ouder dan 12 jaar wordt verplicht in gebouwen, toiletten, bij take-away en overal waar de 1,5 meter-regel niet kan worden toegepast. Er worden daartoe coronastewards ingezet. Verder wordt er veel ontsmet en worden handgels voorzien, is er soms eenrichtingsverkeer, zijn de speelzones niet toegankelijk en is er voorlopig geen animatie zoals voederbabbels.