ROYALS. Luxemburg heeft een nieuw prinsje, Harry en William begraven strijdbijl

Het Groothertogdom Luxemburg kondigde woensdag met enkele foto’s de geboorte aan van een nieuwe prinsje: Charles. Ondertussen zouden ook prins William en prins Harry het hebben bijgelegd. En in Zweden werd de 41ste verjaardag gevierd van prins Carl Philip. Een overzicht van het wel en wee in de Europese koningshuizen.

Het Luxemburgse hof heeft woensdag foto’s vrijgegeven van de pasgeboren prins Charles. De baby is het eerste kind van erfgroothertog Guillaume en erfgroothertogin Stéphanie en werd afgelopen zondag via een keizersnede geboren. De komende jaren zal hij opgroeien in het Schloss Fischbach, de nieuwe residentie van zijn ouders. Charles is na zijn vader tweede in de lijn van troonopvolging.

Naar verluidt gaat het weer stukken beter met de relatie tussen prins William en zijn jongere broer Harry. Na maanden van onenigheid zouden ze de strijdbijl hebben begraven en weer meer contact met elkaar hebben. Dat zegt royaltywatcher Katie Nicholl in een interview met Entertainment Tonight. Tijdens hun laatste publiekelijke ontmoeting - de misviering in Westminster Abbey begin maart, meteen ook de laatste officiële verplichting van Harry en Meghan - gunde William zijn broer zelfs nog geen blik.

“Er zijn zeker een aantal strubbelingen tussen de broers geweest, die onder meer kwamen door het feit dat Harry en Meghan afscheid namen van hun rol als senior royal en de vermeende vetes tussen Kate en Meghan. Maar het lijkt erop dat ze elkaar weer gevonden hebben”, vertelt Katie. “Ze hebben elkaar meerdere keren gesproken via videocall, wat hen dichter bij elkaar heeft gebracht. Zeker toen hun vader getroffen bleek te zijn door het coronavirus hebben Harry en William hun onenigheden opzijgezet.”

Foto: Photo News

Deze week raakte ook bekend dat Queen Elizabeth voor “onbepaalde tijd” haar koninklijke opdrachten heeft opgeschort. Door de coronacrisis blijven de 94-jarige koningin en haar 99-jarige echtgenoot prins Philip misschien nog wel maanden in Windsor, klinkt het in de Britse pers. Het is meteen haar langste afwezigheid uit het publieke leven sinds ze 68 jaar geleden de troon besteeg.

Dat zorgt er meteen ook voor dat Buckingham Palace deze zomer gesloten blijft en dat voor de eerste keer in 27 jaar. Evenementen zoals Trooping the Colour en de tuinfeesten van de Queen zijn afgezegd. Ook haar staatsbezoek aan Zuid-Afrika in oktober staat op de helling. Maar dat betekent niet dat de vorstin stilzit. “De koningin blijft druk bezig”, laat haar woordvoerder weten.

Foto: Photo News

Op 12 mei werd wereldwijd International Nurses Day gevierd en dat werd dit jaar door de coronacrisis een bijzondere editie. De vele verpleegkundigen kregen zelfs een hart onder de riem gestoken door enkele leden van de Britse koninklijke familie. Onder meer prins Charles, zijn vrouw Camilla, prins William en Kate Middleton bedankten het zorgpersoneel via een filmpje op sociale media voor hun tomeloze inzet.

Koning Filip was er maandag als de kippen bij toen de winkels in ons land opnieuw de deuren openden, al was dat niet om even vrolijk te gaan shoppen. Hij trok naar het centrum van Brussel om er enkele familiezaken te bezoeken en zijn steun aan de handelaars uit te drukken tijdens deze coronatijden. Onder meer speelgoedwinkel The Grashopper en boekenzaak Tropismes Jeunesse kregen de hoogheid over de vloer.

De Zweedse prins Carl Philip vierde woensdag zijn 41ste verjaardag. Naar aanleiding van die heuglijke dag deelde het hof een nieuwe foto van de prins, eentje die werd genomen door niemand minder dan zijn echtgenote prinses Sofia. Carl Philip is de enige zoon van koning Carl Gustaf en koningin Silvia. Hij is na zijn oudere zus Victoria en haar twee kinderen vierde in lijn voor de troon.