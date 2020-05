Collega postbodes heten Eddy na 46 dagen ziekenhuis welkom thuis

Tongeren / Bilzen -

Postbode Eddy Lion uit Waltwilder-Bilzen werd 8 weken geleden ziek. Hij testte positief op het coronavirus. De 50-jarige postbode werd in coma gebracht en van Tongeren naar het ziekenhuis in Antwerpen overgebracht, waar hij wekenlang verbleef op de afdeling intensieve. Vandaag kwam Eddy terug naar huis. Op de Maastrichterstraat bij zijn woning werd Eddy door tientallen collega’s en buren welkom geheten met een warm applaus. “Het eerste wat ik ga doen is een goed glas cola drinken”, lacht de postbode.