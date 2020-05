Musea en culturele bezienswaardigheden openen opnieuw vanaf 18 mei

“Cultuur deel je en beleef je samen. Wel brengt het vaak een mix van mensen samern, soms voor een langere periode. Het is niet omdat het probleem complex is, dat we het niet moeten aanpakken.”

“Cultuur is essentieel voor onze maatschappij en voor onze economie”, zegt de premier. Ze wijst erop dat er al steunmaatregelen genomen zijn voor de cultuursector.

Toch is er een lichtpuntje voor de sector: vanaf 18 mei gaan de musea en “culturele bezienswaardigheden” opnieuw open. Mits voorwaarden: enkel tickets per telefoon of online, slechts een beperkt aantal bezoekers.