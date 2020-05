Op deze boerderij met alles erop en eraan brengen de Hadid-zusjes de lockdown door

De topmodellen met Nederlandse roots Bella en Gigi Hadid verblijven in deze lockdowntijd bij hun moeder Yolanda Hadid. Zij woont in het Amerikaanse Pennsylvania in een oude, maar luxueus gerenoveerde boerderij tussen de dieren. Af en toe vangt de wereld via Instagram een glimp op van het stijlvolle stulpje.

Bella Hadid en haar oudere zus Gigi, die momenteel zwanger is van haar eerste kindje hebben New York tijdens de coronacrisis ingeruild voor het landelijkere Pennsylvania. Dat is sinds 2017 de thuis van mama Yolanda Hadid, die er in een opgesmukte houten boerderij uit 1781 tussen de paarden en de geitjes woont. In de boerderij hokt één andere persoon samen met de Hadid-clan. Het gaat om Zayn Malik, voormalig One Direction-lid, de vriend van Gigi en de toekomstige vader van haar kind. Broer Anwar Hadid verblijft niet op de boerderij. Hij beleeft de lockdown met zijn vriendin Dua Lipa in Londen.

Uit verschillende posts op sociale media blijkt dat het leven in en rond de boerderij best gezellig en rustgevend is. Gigi vierde onlangs haar 25ste verjaardag in de tuinen, Bella geniet ervan om model te spelen… in de moestuin. De zussen hebben hier ook alle tijd en ruimte - het landgoed beslaat een oppervlakte van 23 hectare - om hun favoriete hobby uit beoefenen: paardrijden. Mama Yolanda zit dan weer graag in het aangelegde labyrint met kristallen kunstwerkje in het midden om te mediteren.

Ook de binnenkant van het optrekje verschijnt soms op sociale media. Vanuit de ruime woonkamer, die landelijke charme uitstraalt, wagen de zussen zich aan fotoshoots vanop afstand. In de keuken probeert aanstaande mama Gigi soms receptjes uit.