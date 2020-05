75-jarige KVG brengt verjaardagsfeest in de woonkamer van de leden

Hasselt - De Katholieke Vereniging Gehandicapten (KVG) bestaat 75 jaar! Op zaterdag 16 mei zouden we dit normaal vieren met leden en sympathisanten in dierenpark Planckendael. Corona stak er helaas een stokje voor.

Een zware dobber voor onze leden met een handicap, die als kwetsbare groep bijzonder veel nood heeft aan sociaal contact. Door het cornonavirus viel voor een grote groep het sociaal netwerk weg die een kwaliteitsvol bestaan mogelijk maakt.

Daarom schoot KVG in actie. Activiteiten organiseren vanuit ons kot is niet eenvoudig, maar zeker niet onmogelijk! De voorbije weken werd op verschillende manieren contact gehouden met onze leden (een kaartjesactie, kleurprentenactie, schrijfactie, liveblog,…). Als apotheose boksten onze medewerkers een alternatief verjaardagsfeestje in elkaar. KVG brengt deze knalactiviteit tot in iedere huiskamer. Een virtuele activiteit is anno 2020 ook een manier om van mensen verenigen en een vrijetijdsbesteding aan te bieden.

Op zaterdag 16 mei tussen 18 en 19 uur kan iedereen genieten van een spetterend liveoptreden (jukebox) op onze nationale facebookpagina met duivel-doet-al Koen Dewulf: zanger, stand-upcomedian en meer… een man met een hart voor het verenigingsleven en voor KVG! Deelnemen kan eenvoudig door op zaterdag 16 mei om 18 uur te surfen naar de nationale facebookpagina van KVG: https://www.facebook.com/kvggroep/

Jong en oud, lid of geen lid, maakt niet uit. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd en ambiance! Uiteraard ieder in zijn eigen kot. De dansschoenen staan klaar en de kelen worden geschraapt om uit volle borst te zingen en dansen met Koen Dewulf! Leden en bezoekers van onze facebookpagina kregen de mogelijkheid om vooraf hun favoriete liedjes online te bezorgen aan ons. Maar ook tijdens de livestream kan men verzoeknummers aanvragen!

Het evenement is online te volgen door iedereen die onze vereniging een warm hart toedraagt. Samen met alle virtuele toeschouwers maken we een monsterhit van dit facebookevenement. Kortom een verjaardagsfeestje om nooit te vergeten! Alle info op: https://kvg.be/nieuws/live-optreden-koen-dewulf-75-jaar-kvg/