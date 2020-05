Disaronno brengt voor het eerst in bijna 500 jaar een nieuwe smaak uit

Disaronno maakt al sinds liefst 1525 een likeur op basis van abrikozenpitten en al bijna vijfhonderd jaar volgens hetzelfde recept. Voor het eerst in die eeuwenlange geschiedenis lanceert het nu met Velvet een variant.

De likeur van Disaronno wordt al sinds 1525 gemaakt in het Italiaanse stadje Saronno. In al die tijd bleef het geheime recept ongewijzigd, maar nu heeft het naast de Originale wel een nieuwe variant uitgebracht: Velvet. Het gaat om een crèmelikeur in een witte fles en met zeventien procent alcoholpercentage. Dat is een stuk lager dan de Originale die 28 procent telt.

In tegenstelling tot wat heel wat mensen denken is Disaronno geen amandellikeur. Het wordt gemaakt op basis van abrikozenpitten en kruiden en is daarom strikt genomen zelfs geen amaretto, die gemaakt wordt op basis van amandelpitten.