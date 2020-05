HAY zet zijn eerste stapjes in de modewereld met sandalen

Het Deense designmerk HAY brengt samen met het Japanse label Suicoke drie paartjes sandalen uit. Het zet na samenwerkingen met onder meer Ikea en Sonos zo zijn eerste stapjes in de modewereld.

De eerste samenwerking van het Deense interieurmerk HAY met een speler uit de modewereld is toch een verrassende. Suicoke is een Japans merk van sandalen die doen denken aan de bij ons bekendere Teva’s. Ze zijn dan wel niet zo mainstream, in het wereldje van de streetwear zijn ze wel bijzonder hip.

HAY pakte hun Depa-model aan en gaf de velcrobandjes telkens een ander kleur. “We streven ernaar om samen te werken met merken waarvan de waarden en esthetiek gelijklopen met die van ons, en Suicoke is het go-to-merk voor dit type sandaal. Ik hou van de esthetiek, de vorm en de functionaliteit ervan en vond dat HAY’s belangrijkste bijdrage een frisse nieuwe kijk op kleur was”, zegt medeoprichter Mette Hay.

De sandalen zijn vanaf 15 mei te koop in de flagshipstore van HAY in Kopenhagen en kosten zo’n 110 euro. Of ze later ook via andere wegen te koop zullen zijn, is nog niet bekend.