KV Loksbergen breidt uit met beloften en jeugd

Loksbergen

Halen - De Halense voetbalvereniging KV Loksbergen heeft een nieuw elan gevonden het afgelopen jaar. Dat is niet zonder resultaat gebleven Het ledenaantal is behoorlijk gegroeid en wat vooral heuglijk is, het zijn vooral jongen spelers die de weg naar de Lindestraat in Loksbergen hebben gevonden.

Ondanks de moeilijke omstandigheden wegens de maatregelen ter bestrijding van het Corona-virus is men mijn bij KV Loksbergen niet bij de pakken blijven zitten. De infrastructuur werd verder aangepakt en ligt er prima bij, het afgelopen jaar werd al geïnvesteerd in een uitstekende led-verlichting en de kwaliteit van het A-veld en het oefenveld. De voorbije weken werd de parking aangepakt en kunnen de bezoekers comfortabel en veilig hun wagen kwijt aan de sportsite in de Lindestraat.

Ook sportief krijgt dit harde werk zijn weerklank en niet minder dan 17 versterkingen (waaronder een aantal sterke spelers die op hoger niveau hebben gespeeld) hebben zich al gemeld om het volgende seizoen de wit-zwarte kleuren van KV Loksbergen te verdedigen. KV Loksbergen kijkt dan ook ambitieus uit naar het nieuwe seizoen. Dit resulteert tevens in de inschrijving van een extra belofteploeg die de jonge spelers onder leiding van een gediplomeerde coach de kans geven zich klaar te stomen voor het grote werk. T1 Ramon Fernandez volgt dit belofteproject mee op en zal op regelmatige basis spelers van dit team kansen geven in de A-ploeg. Zo geeft KV Loksbergen gestalte aan zijn visie namelijk spelen met beloftevolle jonge spelers uit de eigens streek.

KV Loksbergen start ook met een volwaardige jeugdwerking in de onderbouw. Jonge spelers vanaf 4 jaar kunnen nu terecht bij de club.

De jeugdtrainingen gingen afgelopen jaar reeds met succes door op woensdag en vele kinderen vonden reeds de weg naar het voetbalplezier in Loksbergen.

Dat een kleine regionale club weerom opleeft is eerder atypisch in het voetballandschap waar kleine clubs meer en meer verdwijnen.