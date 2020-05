Het is stil in de opvang van onthaalouder Sabine uit Lummen

Lummen - Hopelijk mogen al haar onthaalkindjes spoedig terug komen.

Onthaalouder Sabine Ariën werkt reeds sinds 1987 als onthaalouder. Ze is aangesloten bij Ferm Kinderopvang.

Sinds de uitbraak van de Corona-crisis was Sabine beschikbaar om opvang te doen voor kinderen van ouders die in de zorg werken.

Intussen mogen de andere kinderen van wie ouders weer aan het werk kunnen, naar de opvang komen.

Sabine zegt: “ Het was de voorbije weken erg stil in de opvang. Heel wat kinderen konden niet komen.

Sinds enkele weken vang ik een baby op, wiens mama als verpleegster werkt. Ik vind het heerlijk om veel tijd te hebben om een babytje extra te vertroetelen, maar ik mis de drukte in de opvang.”

Sabine houdt via WhatApp en Facetime contact met de andere kindjes.

Ze vertelt hierover: “Ik geniet erg van die korte gesprekjes. Ook al reageren de kinderen een beetje verlegen, op deze manier blijf ik een vertrouwd gezicht voor hen”.

Ze bracht een cadeautje met Pasen en voorzag ook een fijne attentie voor Moederdag.

Ze hoopt dat al haar deugnieten vlug weer naar de opvang kunnen komen om samen te ravotten, te spelen, te knuffelen,….”

