Van boodschappen bezorgen tot koersen op Zwift: zo bereidden Jolien D’Hoore en Bart Swings zich voor op De container cup

Vanavond duiken wielrenster Jolien D’Hoore en schaatser Bart Swings de container van De container cup in. Hoe kwamen zij de lockdown door? We haalden de twee topsporters vlak voor hun deelname voor onze camera.

Foto: dvp

Jolien D’Hoore

Beroep: Wielrenster Boels-Dolmans

Leeftijd: 30 jaar

Lengte: 1m76

Gewicht: 66kg

Hartslag in rust: 45

Palmares: bronzen medaille op de piste in Rio, wereldkampioene en Europees kampioene op de piste, meervoudig Belgisch kampioene op de weg

Welke gekke dingen heb je allemaal moeten bezorgen toen je tijdens de lockdown vrijwilligster was als fietskoerier?

“Sommige mensen hebben gewoon dingen besteld om mij eens van dichtbij te kunnen zien. En dan bestelden ze de zotste producten. Een pot verf met verfkwasten bijvoorbeeld. Meestal ging het gelukkig enkel om groeten en fruit. Tomaten, bloemkolen, witloof,... De laatste bestelling die helemaal onderin mijn rugzak zat, kwam daar wel geplet uit. Maar ik heb er van genoten want ik kwam enkel gelukkige mensen tegen en anders reed ik toch maar doelloos rond.”

Is jouw huis dankzij de lockdown nog nooit zo proper geweest als de voorbije maanden?

“Het zal wel zijn. Die eerste week werd ik gek. Ik heb toen elke dag gekuist om toch maar iets te doen. Maar je moeilijk blijven stofzuigen. Toen binnen alles proper was heb ik mijn auto gekuist en ben ik in de tuin gaan werken.”

Met zijn twee in quarantaine, dat is een betere relatietest dan Temptation Island.

“Normaal gezien zit ik in het voorjaar en de zomer op hotel voor de koers op de weg en in de winter voor de wedstrijden op de piste. Ik en Pieter zijn nog nooit zo veel samen geweest als nu. En het is gelukkig goed meegevallen. We hebben er echt van genoten.”

Foto: BELGAIMAGE

Bart Swings

Beroep: Inline-skater en langebaanschaatser

Leeftijd: 29 jaar

Lengte: 1m79

Gewicht: 70kg

Hartslag in rust: 44

Palmares: zilveren medaille Olympische Winterspelen, medailles op EK en WK schaatsen, 12 gouden medailles op WK skeeleren

Zal de afgelasting van het skeelerseizoen een invloed hebben op jouw schaatsprestaties komende winter?

“Ik ga mijn best doen om er voor te zorgen dat ik die afgelasting niet ga merken. Ik probeer tijdens mijn skeelertrainingen regelmatig om competitie na te bootsen. Of ik doe mee aan Zwift-wedstrijden op de fiets. Onlangs was ik tiende in een wedstrijd met 800 deelnemers. Dat was best pittig. Het had nog beter kunnen zijn als ik wist hoe ik moest sprinten.”

Voor welke huishoudelijke klus mochten ze jou ook in corona-tijden niet lastigvallen?

“Ik was echt niet graag af. Als ik moet kiezen tussen afwassen en afdrogen, droog ik altijd af. We hebben wel een afwasmachine, maar de goede pannen en potten wassen we wel apart af. En met “we” bedoel ik mijn vriendin.”

De container van De Container cup stond dit keer opgesteld op het festivalterrein van Werchter. Ben je een vaste Werchter-ganger?

“Ik woon hier vlakbij en tijdens mijn trainingen passeer ik hier regelmatig langs de wei, maar ik ben nog nooit op Werchter geweest. De timing is slecht, het valt altijd in volle voorbereiding op het WK skeeleren. Maar als ze er ooit in slagen om Kanye West nog eens naar hier te halen, dan zal ik er zeker bij zijn.”

